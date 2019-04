Biasin su Libero: "La Champions e l'autolesionismo di Milano"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Fabrizio Biasin, prima firma delle pagine sportive di Libero, ha parlato del "masochismo di Milano" nel suo commento della giornata di campionato: "Il masochismo milanese è quella tendenza a farsi male da soli anche quando non è proprio necessario. E' allora Gattuso ci fa capire che ha un problema abbastanza evidente con Leonardo e Spalletti non prova neppure a nascondere il suo fastidio per l'ex capitano Icardi. Tutti hanno ragione, tutti hanno torto. Parliamoci chiaro: questo campionato (soprattutto per demeriti altrui) aveva indirizzato la zona Champions verso Milano, ma Milano ha scelto di rimetterlo in discussione complicandosi la vita con faccende che andavano trattate a fine stagione. Si chiama buonsenso e non costa niente".