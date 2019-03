Bisoli: "Gran lavoro di Mancini. Con lui l'Italia può tornare grande"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

L'allenatore Pierpaolo Bisoli ha parlato a MC Sport durante il 'Night Show': "L'Italia delle ultime due gare? Mancini ha dato un'impronta importante per il futuro, sta provando giocatori giovani che giocano nei club e vedo un progetto importante. Si vuol tornare ad essere una Nazionale importante, il percorso è lungo ma c'è speranza. La qualificazione all'Europeo è fondamentale, ma in generale vedo un bel progetto a lunga scadenza. Mancini è bravo e sta dando spazio a giocatori che sono in condizione, vedi Quagliarella. Senza scordarsi di chi ha costruito l'ossatura come Bonucci e Chiellini. Ripeto, c'è un progetto per far tornare in alto l'Italia. Ci sono giocatori che fra 5-6 anni possono diventare quei fuoriclasse tanto attesi. Tonali il prossimo? Sta accumulando esperienza in B, dovrà consacrarsi in A ma il futuro è suo. Spinazzola? Si è confermato come un grande talento, è un giocatore che ho avuto la fortuna di allenare e che ho messo per la prima volta nel ruolo di terzino sinistro. Ancora oggi non so qual è il suo piede preferito. Era arrivato da esterno alto, io ci misi poco a capire che poteva fare il terzino perché ha tutte le qualità giuste per il ruolo. I giovani in Under 21 per l'Europeo o meglio trattenerli in Nazionale maggiore? Ci saranno dei casi diversi. Tonali resterà con l'Under, ma una volta che uno arriva in Nazionale maggiore è giusto che ci rimanga. Mettere in bacheca una Coppa per l'Under 21 è importante, ma è più importante formare questi ragazzi per la Nazionale maggiore. Nainggolan e l'Inter? Non sta facendo ciò che ci si aspettava da lui. Per me è uno dei più forti. Il cambio squadra l'ha sofferto, ma mancano ancora tante partite e farà vedere il suo valore. Il Cagliari e la lotta salvezza? Il Cagliari mi sembra fuori da questa lotta. Le altre si giocheranno la salvezza, chi sarà più calmo e avrà una miglior condizione atletica centrerà l'obiettivo e sarà una lotta fra Udinese, SPAL, Empoli e Bologna. Lotta Champions? La Lazio deve recuperare una gara e può avvicinarsi. La stagione della Roma mi sembra iniziata male. Per questo dico che le favorite sono le milanesi".