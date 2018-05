Bocciatura Milan-UEFA: Fiorentina preallertata

Carlo Ancelotti e il Napoli, avanti a piccoli passi. Summit in corso con il ds Giuntoli per cercare un accordo. E domani - secondo quanto appreso dal nostro direttore Michele Criscitiello - se ne terrà un altro alla presenza del presidente Aurelio De Laurentiis. Gli azzurri hanno...

Sportitalia - Napoli, summit in corso Ancelotti-Giuntoli

Il Messaggero: "Il Napoli tenta Inzaghi. Lotito al lavoro per blindarlo"

Il Secolo XIX: "Promossi e bocciati". Bilanci in casa Samp

Il Mattino: "Benevento in B con un tesoretto di 10mln"

La Fiorentina sarebbe stata preallertata, secondo quanto riporta Premium Sport , dall'UEFA per prendere il posto del Milan nella prossima Europa League. I viola sono arrivati all'ottavo posto e, in caso di esclusione, andranno al secondo turno preliminare, con l'Atalanta già ai gironi.

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy