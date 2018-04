Bojinov: "Roma-Fiorentina sarà sfida aperta. Sempre grato a Zeman"

© foto di Tommaso Sabino/TuttoLegaPro.com

Valeri Bojinov, ex attaccante di Juve, Lecce e Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Teleradiostereo alla vigilia di Roma-Fiorentina. Ecco le sue dichiarazioni, riportate da vocegiallorossa: "Da quello che vedo la Roma gioca un calcio molto offensivo, a Di Francesco piace creare la superiorità numerica e fa giocare la squadra bene. Sarà una partita molto aperta, la Roma deve vincere per tenere il terzo posto. A me piace come gioca la Roma e non penso si possano fare paragoni tra Roma-Fiorentina e Barcellona-Roma. Abbiamo visto anche che è successo tra Juventus e Real Madrid".

Sul mercato: "La Roma non mi ha mai cercato, devo essere sincero. Il mio ciclo in Italia penso che ormai sia finito. Sono obiettivo, la vita è questa: non si deve guardare indietro, ma si deve guardare avanti. Quello che ho fatto non me lo toglie nessuno. Oggi seguo il calcio italiano e sinceramente seguo anche la Roma, e credo che i calciatori di adesso non abbiano la qualità e lo spirito di quelli di qualche anno fa. Vale per la Roma e anche per gli altri: il calcio sta cambiando, non è più quello che sono stato abituato a vedere".

Su Zeman: "La dieta di Zeman? Io ero uno abituato a mangiare pasta e pane insieme. Zeman ci faceva correre tanto, ma mi ha permesso di esplodere e lo ringrazio ancora oggi".