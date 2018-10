Bologna, 24 convocati per il Torino: si rivede Palacio

© foto di Insidefoto/Image Sport

Grande disponibilità per Filippo Inzaghi, sono ben 24 i calciatori convocati dal tecnico del Bologna per la gara contro il Torino. Si rivede Rodrigo Palacio, fermo per infortunio dopo i 90' giocati alla prima giornata.

Portieri: Da Costa, Skorupski, Santurro.

Difensori: Calabresi, De Maio, Dijks, Gonzalez, Helander, Danilo, Mbaye, Paz.

Centrocampisti: Donsah, Dzemaili, Nagy, Poli, Pulgar, Svanberg, Valencia.

Attaccanti: Destro, Falcinelli, Okwonkow, Orsolini, Palacio, Santander.