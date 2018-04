Bologna: arriva striscione pro Donadoni

In risposta a quello esposto ieri che contestava l'allenatore

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - BOLOGNA, 20 APR - La tifoseria del Bologna si spacca. A dividerla, la figura di Roberto Donadoni. Nella notte, al centro tecnico dei rossoblù, è stato affisso uno striscione a sostegno dell'allenatore: "Donadoni vai avanti, con te in tanti". E' il secondo nello spazio di poche ore perché, intorno alle 13 di ieri, sempre nel Centro tecnico, la curva Andrea Costa si era schierata contro la guida tecnica rossoblù con uno striscione di contestazione: "Donadoni ci stai stretto... Ora pagaci il biglietto", messaggio che riprendeva le parole dello stesso Donadoni che, nella conferenza pre-partita contro la Samp, aveva risposto alle critiche sul gioco, dicendosi disponibile a pagare un biglietto per Real Madrid o Barcellona a chi non gradiva le prestazioni della squadra. Le scuse del dopo-partita non erano bastate al tecnico per evitare la contestazione, dopo che già aveva rimediato fischi nelle sfide casalinghe con Sassuolo, Atalanta e Verona. Nella notte, sempre con la stessa modalità, la risposta del partito dei 'donadoniani'.