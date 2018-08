Bologna, astinenza da gol: Inzaghi vara l'inedita coppia Destro-Falcinelli

Il Bologna ha problemi a segnare in quest'avvio di stagione, un paradosso per il grande ex bomber Pippo Inzaghi. L'allenatore rossoblù, dunque, in vista del match con la SPAL, proverà una nuova coppia: Mattia Destro, all'esordio, e Diego Falcinelli. A scriverlo è l'edizione odierna di Tuttosport.