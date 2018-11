Bologna-Atalanta 1-2: il tabellino della gara

In attesa di Udinese-Milan (fischio d'inizio alle 20:30), le vittorie di Lazio, Sassuolo e Torino hanno portato interessanti novità nella zona europea della classifica di Serie A. Questa la graduatoria aggiornata dopo il successo dell'Atalanta a Bologna nella gara delle 18 e tutte...

Frosinone, Longo: "Punto meritato. Vincendo, non avremmo rubato nulla"

Torino, Mazzarri: "Oggi più concreti ma non abbiamo fatto nulla"

Parma, D'Aversa: "Abbiamo concesso meno in inferiorità numerica"

Bologna in vantaggio dopo tre minuti: Mbaye 1-0

Frosinone, Longo: "Al Parma non piacere fare la partita, lo sapevamo"

6 punti fatti e 12 in palio: a Capodanno il destino del Frosinone

Difesa colabrodo, attacco sterile: missione impossibile per Ventura?

Cagliari, Ceppitelli promuove i suoi: "Siamo rimasti in gara con la Juve"

Atalanta, Zapata al 90': "Felice per il gol, finalmente arrivano i risultati"

Le pagelle del Bologna - Mbaye meglio in attacco. Bene Santander

Udinese-Milan, problemi alla schiena per Barak: Fofana titolare nei friulani

Alla fine arriva Zapata. Ma meglio da sostituto che non titolare

Milan, Donnarumma: "Periodo positivo, contro l'Udinese non sarà facile"

Nove punti in undici gare: la panchina di Inzaghi scotta

