Bologna, contrattura per Mbaye e Pulgar. Destro, contusione al ginocchio

Allenamento a Casteldebole concluso per il Bologna: dopo una serie di esercitazioni sul possesso palla, la squadra ha svolto partitelle a tema a campo intero e prove di conclusioni a rete. Rodrigo Palacio ha seguito un programma personalizzato, lavoro differenziato per Giancarlo Gonzalez e Federico Di Francesco. Mattia Destro ha svolto terapie per una contusione al ginocchio sinistro, anche Erick Pulgar ha svolto terapie a causa di una contrattura al quadricipite destro. Gli esami cui è stato sottoposto Ibrahima Mbaye hanno evidenziato una contrattura del semitendinoso destro.