Bologna, delegazione felsinea alla camera ardente di Fabrizio Frizzi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Una delegazione del Bologna si è recata oggi alla camera ardente di Fabrizio Frizzi, allestita presso gli studi Rai di viale Mazzini a Roma. Alla famiglia del popolare conduttore televisivo, scomparso ieri a 60 anni, è stata donata una maglia rossoblu col nome del popolare conduttore, che non aveva mai nascosto il suo amore, ereditato dal padre Fulvio, per il Bologna. Domani alle 12 i funerali nella chiesa degli Artisti in piazza del Popolo.