Fonte: bolognafc.it

© foto di Insidefoto/Image Sport

Penultimo allenamento settimanale prima di Udine: questa mattina la squadra, dopo un lavoro specifico in palestra, ha svolto una serie di esercitazioni tattiche sul campo. Ibrahima Mbaye e Federico Di Francesco si sono allenati in parte con il gruppo e in parte in seduta differenziata; terapie per Rodrigo Palacio, lavoro differenziato per Giancarlo Gonzalez, Erick Pulgar e Mattia Destro.