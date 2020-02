vedi letture

Bologna, domani la ripresa. Posticipata la prevendita per la sfida alla Juve

Gli allenamenti del Bologna verso la trasferta di Roma riprenderanno domani al centro tecnico Niccolò Galli a porte chiuse in ottemperanza a quanto disposto dall’ordinanza della Regione Emilia Romagna. Vista la recente ordinanza regionale che prevede la sospensione di tutte le attività che comportano aggregazione, tra cui quelle sportive, in via cautelativa l’inizio della prevendita della gara Bologna-Juventus, in programma domenica 8 marzo è posticipata a data da destinarsi.