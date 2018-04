Bologna, Donadoni: "Rimbocchiamoci le maniche"

© foto di Insidefoto/Image Sport

A Sky Sport, dopo la gara contro il Crotone, parla l'attaccante del Bologna, Roberto Donadoni. Queste le sue parole: "La partita non l'abbiamo interpretata subito nel modo giusto, così come l'avevamo preparata in settimana. Mi assumo le mie responsabilità. Mandiamo giù il boccone amaro, rimbocchiamoci le maniche e domenica cerchiamo di far risultato".