Bologna, Donadoni via ma Prandelli junior può restare nel nuovo staff

© foto di Federico De Luca

Secondo indiscrezioni riportate dal Corriere di Bologna, un elemento dello staff dell'ex tecnico Donadoni che potrebbe restare in rossoblu e partire per Pinzolo con il nuovo allenatore. Si tratta di Niccolò Prandelli, figlio dell'ex ct azzurro, che dalla scorsa estate lavora a Casteldebole come preparatore atletico e che nel corso della stagione si è guadagnato l'apprezzamento della dirigenza per la sua professionalità.