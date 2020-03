Bologna, doppia gioia per i gambiani Barrow e Juwara: entrambi convocati in Nazionale

Doppia chiamata dalla Nazionale del Gambia per i nostri attaccanti: Musa Barrow e Musa Juwara sono infatti stati selezionati dal ct degli scorpioni per il doppio incontro di qualificazione alla Coppa d’Africa contro il Gabon. Le partite si svolgeranno il 26 marzo in trasferta e il 30 marzo in casa. Barrow ha già indossato 7 volte la maglia della Nazionale mentre Juwara non è mai sceso in campo pur essendo già stato convocato nel giugno del 2019.