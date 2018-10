Bologna, Falcinelli a parte. Poli è rientrato in gruppo

Fonte: bolognafc.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Seduta pomeridiana a Casteldebole in assenza dei Nazionali: Mister Inzaghi ha aggregato ancora alcuni ragazzi della Primavera, facendo svolgere ai rossoblù una serie di esercitazioni sul possesso palla e una partitella a metà campo, con Andrea Poli rientrato in gruppo. Differenziato per Lukasz Skorupski, mentre Filip Helander si è allenato in parte col gruppo e in parte in seduta differenziata. Diego Falcinelli lavorerà a parte per qualche giorno a causa di un affaticamento al soleo destro.