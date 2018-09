© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nel pomeriggio di oggi la squadra ha proseguito la preparazione al match del Ferraris, con una serie di esercitazioni tattiche e le prove di calci piazzati. Non si è allenato a scopo precauzionale Diego Falcinelli a causa di una lieve sindrome influenzale. Lavoro differenziato per Rodrigo Palacio, terapie per Nehuen Paz e Godfred Donsah. Filip Helander, dopo un contrasto nell’allenamento di ieri, si è sottoposto ad esami, che hanno evidenziato un trauma contusivo-distorsivo del ginocchio destro, con uno stiramento del legamento collaterale laterale. I tempi di recupero sono di 3-4 settimane.