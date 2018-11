Bologna, i convocati di Inzaghi: tornano Danilo e Dijks

Ore 15.34 - Precedenti positivi per Massimiliano Allegri negli scontri con Rolando Maran, oggi tecnico del Cagliari. Nei nove precedenti fra i due allenatori il bilancio riporta otto successi del bianconero e un solo pareggio. Ore 15.28 - La Juventus in mattinata ha svolto il classico...

Guai per l'ex Juve Nicklas Bendtner: condannato a 50 giorni di carcere

Tenerani: Fiorentina, le partite non sono tutte uguali e torna Batigol

Genoa, confermato Radu in porta: ballottaggio Pandev-Piatek

Torino, probabile conferma per l'undici visto con la Fiorentina

Lazio-OM, vietata la vendita dei biglietti ai residenti in Francia

Roma, senza De Rossi si punta su Zaniolo: Cristante in panchina

Scippo Suning al Milan: Cortesi fa il capo scout in Cina

Frosinone, i convocati per Parma: rientra Molinaro

Milan, i convocati per Udine. Torna Riccardo Montolivo

Torino, i convocati di Mazzarri per la Sampdoria

Napoli, attivazione a secco e lavoro nel tecnico nel day after l'Empoli

Sono 25 i calciatori convocati da Filippo Inzaghi per la sfida contro l'Atalanta. Tornano a disposizione i difensori Danilo e Dijks. Questo l'elenco completo:

