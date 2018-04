Bologna, i tifosi: "Donadoni ci stai stretto, ora pagaci il biglietto"

"Il Bologna non vi diverte? Vi pago il biglietto per Real e Barcellona". Così parlò Roberto Donadoni nella conferenza stampa di presentazione alla sfida giocata ieri contro la Sampdoria. Ebbene, alcuni sostenitori rossoblù non hanno preso benissimo la provocazione e ancor meno l'ennesimo ko patito in campo, stavolta maturato all'ultimo minuto per effetto del guizzo di Duvan Zapata. E la risposta, per le rime, non si è fatta attendere: fuori dal Casteldebole, centro sportivo dove abitualmente si allena il Bologna, i tifosi hanno esposto uno striscione eloquente al riguardo, che vi proponiamo di seguito: "Donadoni ci stai stretto, ora pagaci il biglietto".