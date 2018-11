Bologna, Inzaghi pronto a passare al 4-3-3 contro la Fiorentina

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Più 4-3-3 che 3-5-2: la decisione definitiva sarà presa solo nella rifinitura di oggi, ma contro la Fiorentina Filippo Inzaghi potrebbe abbandonare il modulo a lui più caro per passare al 4-3-3 fin dal primo minuto, mettendosi in modo speculare rispetto all’assetto dei viola di Pioli. Viene da sé che la novità dovrebbe spalancare le porte della formazione titolare ad Orsolini, con Santander e Palacio insieme all’ascolano nel tridente: i dubbi, nel caso, riguarderebbero mediana e difesa. A centrocampo Dzemaili e Poli sembrano in ballottaggio per una maglia da mezz’ala e al centro Nagy dovrebbe essere leggermente in vantaggio su Pulgar. In difesa Inzaghi ha recuperato Mattiello, ma l’esterno dopo quasi un mese e mezzo di stop difficilmente sarà titolare. A riportarlo è il Corriere di Bologna.