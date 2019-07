Fonte: Dario Ronzulli

Il Bologna esce sconfitto nella terza amichevole prestagionale, la prima di spessore. A Kufstein il Colonia, decisamente più in palla, vince 3-1: doppietta di Kainz nel primo tempo, poi nella ripresa le reti di Churlisov e Orsolini. I rossoblu hanno mostrato ancora molti meccanismi da limare, soprattutto in difesa, contro una squadra più in forma e che ha messo la partita sul piano a lei più congeniale, quello fisico. In difficoltà Mbaye, Denswil e Destro, tra i più positivi Orsolini, Sansone che ha creato l’unico vero pericolo dalle parti della porta tedesca e Tomiyasu che ha mostrato ottime doti in anticipo. La notizia peggiore però è l’infortunio di Dijks, costretto a lasciare lo stadio con le stampelle per un duro colpo alla caviglia sinistra da valutare domani. Prossima amichevole della seconda fase del ritiro del Bologna lunedì alle 18 a Kitzbuhel contro lo Schalke 04.