Bologna, Okwonkwo e Falcinelli out. Terapie per Mattiello

Rientrati dagli impegni con le Nazionali, sono tornati al lavoro oggi a Casteldebole Federico Santander, Arturo Calabresi e Riccardo Orsolini: quest’ultimo, schierato ieri sera fra i titolari dell’Italia, ha svolto una seduta a parte per i postumi di una contusione rimediata in partita. Adam Nagy raggiungerà Bologna in serata. Alla seduta tecnico-tattica di Mister Inzaghi non hanno partecipato Orji Okwonkwo e Diego Falcinelli, che hanno svolto un allenamento differenziato. Terapie per Federico Mattiello e Ladislav Krejci.