Bologna, Orsolini e Poli a disposizione contro la Roma

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il weekend di pausa riservato alle nazionali ha consentito all'infermeria rossoblù di svuotarsi in gran parte, permettendo al tecnico di avere quasi tutti gli effettivi a disposizione per il finale di stagione. Dopo Poli, ieri è tornato in gruppo anche Orsolini a venti giorni esatti dal suo infortunio: entrambi saranno a disposizione per la gara di sabato al Dall’Ara contro la Roma. È tornato in gruppo anche Da Costa, ma nel suo caso dopo due mesi di stop a causa di un’ernia il rientro va valutato con la massima cautela: per la porta sabato – vista la squalifica di Mirante - il favorito resta Santurro. Chi resta ai box, visti i problemi alla schiena avvertiti nel ritiro della nazionale svedese, è Emil Krafth: già in passato alle prese con guai simili, salterà la Roma. Lo riporta Il Corriere di Bologna.