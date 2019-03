© foto di PhotoViews

Palacio favorito su Destro: i primi exit poll danno l’accentramento dell'argentino come soluzione preferita per sostituire l’infortunato Santander nella sfida di sabato sera a Torino. Mihajlovic ci pensa e continua a mischiare le carte in un ballottaggio che resterà aperto fino all’immediata vigilia della sfida, dato che Destro sta migliorando la sua condizione: nella seduta di ieri il tecnico ha piazzato l’argentino come centravanti in un 4-2-3-1 similare a quello titolare, con Orsolini, Soriano e Svanberg alle sue spalle. L’impressione - riporta il Corriere di Bologna - è che quello sull’attacco sia l’unico vero dubbio da sciogliere.