Bologna, Poli: "A Parma per vincere. Raccolto meno di quanto espresso"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Andrea Poli, centrocampista del Bologna, ha parlato ai canali ufficiali del club felsineo a pochi giorno dal derby emiliano contro il Parma: "Contro il Milan abbiamo fatto buonissima partita, conquistando un punto che ci dà morale dopo partite in cui abbiamo raccolto poco. Non dobbiamo fermarci qui, andremo a Parma con la consapevolezza che sarà una sfida fondamentale per il nostro campionato e non dobbiamo sbagliare. Il Bologna sta bene, la gara col Milan ci ha dato morale. Abbiamo raccolto meno di quanto espresso ma la classifica parla chiaro e dobbiamo solo cercare di vincere. Cerco di farmi trovare sempre pronto in zona gol, come successo nelle ultime partite, quello che conta è che la squadra vinca, poi se arriva il gol è meglio. I 3 punti mancano da troppo tempo, sabato vogliamo vincere per uscire dalla zona rossa. Il Parma è una squadra solida, si difende bene e riparte. Dovremo stare attenti alle loro qualità e cercare di limitarli, difendendo bene come con il Milan. Poi ci vorrà qualcosa in più a livello qualitativo".