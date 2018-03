Bologna, Poli e Da Costa in gruppo. Differenziato per Orsolini

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Bologna ha ripreso gli allenamenti a Casteldebole in vista della gara contro la Roma. Assenti i Nazionali, sono rientrati in gruppo Angelo Da Costa e Andrea Poli. Allenamento differenziato per Riccardo Orsolini, mentre Emil Krafth ha svolto terapie a causa di una lombalgia.