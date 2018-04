Bologna, Pulgar torna in gruppo. Per Destro ancora lavoro a parte

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ultime da Casteldebole riguardo la preparazione dei rossoblù in vista della gara col Milan di domenica: questa mattina la squadra ha svolto una serie di esercitazioni tattiche con partitella. Erick Pulgar è rientrato in gruppo e ha lavorato regolarmente con i compagni, mentre Mattia Destro ha svolto terapie e un allenamento differenziato. Terapie per Filip Helander e Godfred Donsah.