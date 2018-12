Bologna, risentimento al polpaccio per Pulgar

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Con temperature prossime allo zero, prosegue la preparazione della squadra a Bologna-Milan: oggi i rossoblù, scesi in campo nel pomeriggio, hanno svolto un lungo torello iniziale, una serie di partitelle a porta unica 7 contro 7 e quindi 11 contro 11. Tutti a disposizione di Mister Inzaghi ad eccezione di Erick Pulgar, fermo per un risentimento al polpaccio destro che sarà valutato nei prossimi giorni.