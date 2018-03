Bologna, seduta mattutina in vista della Lazio. Palacio in gruppo

Fonte: bolognafc.it

Nella settimana che conduce a Lazio-Bologna, questa mattina i rossoblù sono tornati al lavoro a Casteldebole, dove hanno svolto una seduta di allenamento con una parte di attivazione in palestra a cui è seguita una fase di esercitazioni tecnico-tattiche sul campo. Rientrato in gruppo Rodrigo Palacio, terapie per Andrea Poli e Riccardo Orsolini. Terapie e differenziato per Angelo Da Costa.