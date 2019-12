Bologna, seduta tattica per la squadra. Terapie per Dijks, Krejci e Dzemaili

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

A due giorni dalla gara in casa del Lecce il Bologna ha svolto a Casteldebole quest'oggi un lavoro improntato sulla tattica. Alla seduta, diretta da Sinisa Mihajlovic, non hanno preso parte Mitchell Dijks, Ladislav Krejci e Blerim Dzemaili impegnati nelle terapie per risolvere i rispettivi problemi fisici.