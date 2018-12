© foto di Daniele Buffa/Image Sport

A tre giorni dalla gara con la Lazio i rossoblù si sono allenati questa mattina: seduta di scarico in palestra per i titolari di Parma, partitella sul campo 8 contro 8 a tocchi limitati per gli altri, con l’aggiunta di tre elementi della formazione Primavera. Allenamento differenziato per Erick Pulgar, terapie per Andrea Poli. Lo riporta il sito ufficiale del Bologna.