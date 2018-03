Bologna, verso la Lazio: Palacio in panchina, dietro torna Gonzalez

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ritorno importante per la difesa del Bologna, che contro la Lazio recupererà Gonzalez nel ruolo di centrale. Buone notizie anche per Palacio, convocato ma attualmente in svantaggio rispetto a Destro e Avenatti in attacco. Ultimo ballottaggio tra Helander e Mbaye a destra. Ancora out Poli. Questa la probabile formazione dei rossoblù:

Bologna (3-5-1-1): Mirante; Helander, Gonzalez, De Maio; Di Francesco, Donsah, Pulgar, Dzemaili, Masina; Verdi; Destro.