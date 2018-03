Bologna, verso la Roma: Donadoni pensa alla sorpresa Valencia

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Come riporta il Corriere dello Sport Donadoni sta pensando di tornare alla difesa a quattro nel tentativo di limitare Dzeko e compagni per la sfida contro la Roma. Gonzalez, Helander, De Maio e Romagnoli si giocheranno dunque le due maglie a disposizione. Dopo aver recuperato Poli, Orsolini e Da Costa, c'è anche una novità: si tratta del colombiano Juan Manuel Valencia. Il giovane mediano della Primavera si è letteralmente trasformato fisicamente ed è stato provato più volte da Donadoni negli ultimi giorni come jolly di centrocampo. Lo riportano i colleghi di BolognaNews.net.