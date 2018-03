Bonato su Jorginho: "Nel 2010 lo prestai al Sassuolo, è cresciuto tanto"

© foto di Federico De Luca

Nereo Bonato, ex direttore sportivo del Sassuolo, ha parlato al quotidiano Il Roma in vista della gara contro il Napoli. L'ex dirigente neroverde ha svelato un retroscena legato a Jorginho, attuale centrocampista dei partenopei. "Nel 2010 aveva diciotto anni e io, che ero a Verona, decisi di mandarlo in prestito al Sassuolo per il Torneo di Viareggio. Oltre ad avere doti tecniche importanti, era un ragazzo molto intelligente nonostante la giovanissima età. Negli anni Jorginho è cresciuto tanto, oggi è uno dei migliori interpreti moderni del ruolo di regista. Non posso che complimentarmi con lui per il percorso intrapreso e augurargli ogni bene per il prosieguo della sua carriera", le parole di Bonato.