Boniek: "La Juventus vincerà l'ottavo scudetto di fila"

Zibì Boniek, ex giocatore polacco di Juventus e Roma tra le altre, parla, intervistato da "Il Romanista", della corsa scudetto in Serie A: "La Juventus ha vinto gli ultimi sette campionati, vincerà pure l'ottavo. Ma davvero c'è qualcuno che possa pensare di battere la Juventus di Ronaldo? E questa consapevolezza da parte un po' di tutti, va a creare un altro problema. Il campionato diventa una competizione strana. I nuovi regolamenti, assegnano la Champions alle prime quattro squadre italiane. In base a questo, gli altri si attrezzano e giocano per il secondo, terzo e quarto posto".