© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Zbigniew Boniek, presidente della Federcalcio polacca ed ex compagno di Gaetano Scirea, ha commentato ai microfoni de La Domenica Sportiva la scritta apparsa di fronte al settore ospiti del Franchi, che ne infangava la memoria: "Gli idioti sono ovunque, non è questione di essere fiorentini. Purtroppo bisogna stare attenti perché si sta creando un gruppo di persone che pensano di fare come vogliono fare. Ho conosciuto Gaetano, ho giocato all'Heysel e mi dispiace molto. Questi sono idioti, non fiorentini né tifosi della Fiorentina".