Zbigniew Boniek, ex calciatore di Juve e Roma e attuale presidente della Federcalcio polacca, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli commentando le ultime prestazioni degli azzurri: “A inizio anno dissi che il Napoli poteva vincere la Champions o l’Europa League e la Coppa Italia, ma non lo Scudetto, che ormai è sempre della Juventus. Gli azzurri mi piacciono come squadra, come organico, come sono allenati, purtroppo in Italia hanno come rivali i bianconeri che, per mille motivi, sono difficili da battere”, ha detto.