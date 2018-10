Boniek su Piatek: "Via a gennaio? No, resti altri due anni al Genoa"

Il presidente della Federcalcio polacca non che ex attaccante della Juventus Zbigniew Boniek, ha parlato a Sport Mediaset del futuro di Piatek: "Inter o Juve a gennaio? Assolutamente no. Se mi chiedesse un consiglio, gli risponderei di restare altri due anni a Genova, di crescere ed imparare e poi, a 25 anni, di andare dove vuole". A riportarlo è TuttoJuve.