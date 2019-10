Boninsegna: "Inter-Juve finirà 1-1. Scudetto? Sarà lotta a due"

© foto di Matteo Bursi

Roberto Boninsegna, doppio ex di Inter e Juventus, è stato intervistato dai colleghi di Tuttojuve: "I nerazzurri quest'anno sembrano aver cambiato decisamente passo, ricordo che lo scorso anno già nel girone di andata erano indietro di venti punti. La lotta per il campionato, non vorrei sbagliarmi, sarà solo tra queste due squadre. Le altre non sono all'altezza. A mio avviso sarà un match sentito e atteso, pieno di tatticismi e con giocatori importanti da ambo le parti. La Juve gioca in trasferta solo per modo di dire, a Milano tante persone la tifano e quindi è come se giocasse in casa. Un pronostico per la gara di domani sera?"Finirà 1-1, è questo quel che penso. I gol arriveranno dai soliti noti nonché grandi campioni: dall'Inter mi aspetto un gol di Sensi e dalla Juve potrebbe arrivare da Ronaldo o Higuain".