Borini lascia Milanello per un fastidio alla caviglia. Salta il Torino

Fabio Borini ha lasciato Milanello, dove il Milan è in ritiro in vista della sfida di domani contro il Torino. L'attaccante rossonero, come anticipato in conferenza da Gattuso, ha un fastidio alla caviglia e non sarà quindi convocato per Milan-Torino.