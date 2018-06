Borriello tifa il nuovo Vicenza: “Vi vogliamo in A”

© foto di Insidefoto/Image Sport

Il centravanti della SPAL Marco Borriello attraverso Instagram ha voluto fare gli auguri alla neo patron del Vicenza Renzo Rosso. Sotto un post dell'imprenditore in cui c'era scritto “Lanerossi Vicenza + Bassano Virtus = new adventure”, l'attaccante ha risposto: “Forza presidente, vi vogliamo in Serie A”.