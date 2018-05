Bosco, Juventus: Verratti, troppo tardi!

Fonte: Andrea Bosco per tutto juve.com

Impazza il mercato. Si apre il 28 maggio e si andrà fino allo sfinimento. La Juventus il suo mercato lo sta facendo. Con chi? Caldara, Spinazzola, Mandragora, Pjaca: rientri per fine prestito. Con una rogna: l'infortunio di Spinazzola. Se ne riparla tra sei mesi. Stoppato Alex Sandro, risorse economiche che non entreranno, un esterno basso in più da reperire. Non ci voleva.

Preso Pablo Moreno, bomber fenomeno del 2002 dal Barcellona: in Spagna la danno per fatta al 100%. Mi chiedo, tuttavia, come mai in Catalogna si siano distratti. Solitamente non capita. Ma il bimbo segna a valanga. E la Juventus potrebbe aver fatto un colpo alla Pogba .

Chi si sta avvicinando a grandi passi? Can e Perin. Probabilmente anche Darmian .

Sui terzini stopperei le supposizioni. I nomi sono tanti, troppi: nessuno mi scalda .

Le mie informazioni sono che Allegri resti . E che Allegri abbia ipotizzato la trasformazione di Cuadrado in stabile esterno basso. Ne servono stante il guaio Spinazzola dunque altri due .

Milinkovic Savic è il sogno per il centrocampo. Koulibaly quello per la difesa, Pellegrini il profilo più abbordabile. Chi esce ? Dipenderà dalle entrate.

Come ogni estate ecco Verratti oggetto del desiderio di Marotta fin dai tempi di Pescara . Ci credo poco, nonostante la procura di Raiola. Per due motivi. Sei mesi fa, Marotta ha spiegato che Verratti è un grande giocatore, ma che alla Juve serve un profilo diverso. Il secondo: dovesse esserci trattativa, fossi nei tifosi mi preoccuperei. Verratti a Torino potrebbe significare Pjanic a Parigi. Personalmente non la giudicherei una grande idea.

Due anni fa non la pensavo così. Ma due anni fa Verratti sembrava poter diventare il nuovo Iniesta: è rimasto Verratti. Mia idea: Parigi gli ha riempito il portafogli. Ma Parigi non è stata per lui la piazza migliore per crescere.

Le mie informazioni dicono che Martial è una suggestione. Che Morata una pista complicata da seguire. Che Dybala e Higuain resteranno a Torino. Che il vero quid è legato al futuro di Mandzukic. Dipenderà da lui. La società lo stima. Allegri per lui stravede. I tifosi lo adorano. Ma la Cina potrebbe essere per Marione, vicina .

Pensieri di metà maggio. Pensieri stupendi, alcuni temerari.

La realtà è che Marotta riscatterà Favilli e lo manderà in prestito. Questo è sicuro .

Non faccio il direttore sportivo. Al posto del dottor Beppe chiuderei (ieri) per Melegoni. Benché giovane e senza esperienza di serie A mi pare un giocatore di una qualità e di una intelligenza superiori. Uno da chiedere all'Atalanta e da portare a Torino: prima che la concorrenza faccia salire il prezzo .