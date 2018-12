Bosco: l’occasione persa dal designatore arbitrale

Fonte: Andrea Bosco

E poi c'è il designatore arbitrale. Che a mio parere, ha perso un'occasione.

Rammentate Orsato? Dicono sia stato messo in quarantena per via del mancato rosso a Pjanic nell'ultimo Inter–Juventus.

Orsato dirigerà, sabato, Fiorentina-Juventus. Ma il turno successivo, “recita“ Juventus-Inter. Se Rizzoli voleva davvero sfidare le comari in gramaglie, Orsato doveva designarlo per la gara di Torino. Sarebbe stato un bel gesto. Soprattutto verso la carriera di Orsato. Che come ogni essere umano può aver sbagliato, può sbagliare e probabilmente sbaglierà in futuro Ma che non meritava di essere lapidato, come è successo, per la soddisfazione delle mosche cocchiere, in volo permanente .

Loro, Orsato, lo vorrebbero ad arbitrare il Trebaseleghe.

Eppure a questi hanno una tessera professionale. Qualcuno li ha promossi all'esame professionale. Qualcuno, incredibilmente, li paga per scrivere. Quando si dice che la categoria è screditata. Mai così in basso. Mai. .