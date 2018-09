Bosz su Kluivert: "E' un peccato che ancora non sia titolare nella Roma"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Peter Bosz, ex tecnico dell'Ajax, ha parlato ai media olandesi della partenza di Justin Kluivert, uno degli ultimi acquisti della Roma: "Fosse rimasto ancora all'Ajax avrebbe rischiato di giocare quasi 50 partite - riporta La Gazzetta dello Sport - cosa che chiaramente alla Roma non potrà succedere. E' un peccato che Justin non sia ancora riuscito a diventare titolare nel club giallorosso, in questo momento ha soprattutto bisogno di giocare. Ma è ancora presto e sono certo che in tempi rapidi si prenderà la scena e si imporrà da protagonista nel calcio italiano".