Brasile-Croazia, le formazioni ufficiali: c'è Alisson, panchina per Mandzukic

Alle 16 ad Anfield andrà in scena l'amichevole tra Brasile e Croazia, due squadre che continuano la loro preparazione per il Mondiale. Senza Neymar e Douglas Costa in panchina, Tite ha scelto un 4-3-3 con Willian, Gabriel Jesus e Coutinho nel tridente. Titolare inoltre il portiere della Roma Alisson. Nella Croazia fuori Mandzukic, tridente con Perisic, Rebic e Kramaric.

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

BRASILE: Alisson; Danilo, Thiago Silva, Miranda, Marcelo; Paulinho, Casemiro, Fernandinho; Willian, Gabriel Jesus e Coutinho.

CROAZIA: Subasic; Vrsaljko, Lovren, Corluka, Vida; Badelj, Rakitic, Modric; Perisic, Rebic, Kramaric.