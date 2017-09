Brasile, spavento per Miranda: lascia il campo dopo uno scontro con Alisson

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Piccola disavventura per Joao Miranda, difensore dell'Inter e della Nazionale brasiliana. Proprio con i verdeoro, in occasione della gara contro l'Ecuador, il calciatore ex Atletico Madrid - verso la fine del primo tempo - s'è scontrato fortuitamente con il compagno Alisson, portiere della Roma. Miranda ha preso un colpo alla testa e per qualche attimo ha anche perso conoscenza. Il calciatore si è poi ripreso, ma è uscito dal campo ed è stato portato in clinica per ulteriori accertamenti. Secondo quanto ha informato nel dopo gara il medico della Nazionale brasiliana Rodrigo Lasmar, Miranda "non ha mai perso conoscenza, ma aveva vuoti di memoria. Non ricordava il punteggio del match e nemmeno alcune fasi di gioco. In questi casi non vanno corsi rischi ulteriori perché un secondo trauma sarebbe pericoloso". Gli esami ai quali è stato sottoposto il difensore nerazzurro, immediatamente condotto in ospedale, sono per fortuna risultati tutti negativi. Il calciatore è stato però escluso dai convocati per il match con la Colombia e, a questo punto, tornerà a Milano per essere monitorato anche dallo staff medico nerazzurro.