Brescia femminile, Cesari: "Ci sarebbe da riflettere sull'influenza della Juve"

© foto di Ufficio Stampa LND

Quella odierna è stata una giornata molto tesa per il calcio femminile con l'amministratore delegato della Juventus Giuseppe Marotta che aveva attaccato la Lega Nazionale Dilettati per aver deciso di far giocare lo spareggio scudetto fra la Juventus Women e il Brescia a La Spezia alle 15:00 di sabato, in contemporanea con la Juventus maschile che giocherà in casa contro l'Hellas Verona la sua ultima di campionato, con tanto di consegna della coppa di Campione d'Italia e festeggiamenti annessi. Una presa di posizione che non è andata già al presidente Cosimo Sibilia che aveva risposto duramente a Marotta pur decidendo di spostare la gara alle ore 20:30 di domenica non più a La Spezia, ma a Novara.

Ad arricchire la discussione sono poi giunte le parole del presidente del Brescia Giuseppe Cesari che si è lasciato sfuggire anche una stoccata sul maggior peso della società bianconera: “Ci siamo accordati per posticipare la partita, per noi non c’è problema. - ha spiegato Cesari come riporta Premiumsporthd.it - Vogliamo andare incontro alla Juve, anche se poi ci sarebbe da aprire un discorso sull’influenza che un club come la Juve può avere su decisioni come queste, rispetto alla nostra. Ma ripeto, nessuna polemica, a noi va bene così".