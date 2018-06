Brescia femminile, Cesari: "Il Milan avrà la nostra stessa passione"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il presidente del Brescia femminile Giuseppe Cesari in conferenza stampa ha parlato del passaggio titolo sportivo, il club che ripartirà dall'Eccellenza, al Milan che sbarcherà così in Serie A in un'operazione simile a quelle fatte da Fiorentina e Juventus in passato: “È un capitolo che si chiude per noi, ma sono convinto che il Milan metterà lo stesso impegno, la stessa passione e avrà la stessa sensibilità nel proseguire il percorso intrapreso più di trent'anni fa. Lavorare nel calcio femminile mi ha permesso di raccogliere grandi soddisfazioni sia dal punto di vista umano che professionale. - continua Cesari come riporta il sito ufficiale rossonero - Ringrazio le giocatrici e gli staff che nel corso degli anni si sono sempre dimostrati all’altezza del nome e del progetto che abbiamo portato avanti. Un grande in bocca al lupo al Milan per il futuro calcistico".