Brescia femminile, fra Scudetto e possibile cessione. Al Milan

Quella di domenica sera al Piola contro la Juventus Women potrebbe essere una delle ultime gare giocate dal Brescia calcio femminile. Sono infatti tornate a circolare le voci che vogliono il club biancoazzurro nel mirino del Milan pronto a sbarcare nel calcio femminile (sulla scia di Fiorentina e Juventus per citare le più famose) partendo direttamente dalla Serie A e da una squadra che ha dominato, con le bianconere di Rita Guarino, il campionato. Come riferito da Tuttosport il club milanese, dopo aver ricevuto un secco no a febbraio, sarebbe tornato alla carica mettendo sul piatto un milione di euro per l'acquisto della società. Nella nuova squadra troverebbero ovviamente posto le stelle del Brescia attuale (su tutte Valentina Giacinti e Cristiana Girelli) con Elisabet Spina a cui verrebbe affidata la gestione tecnica e la possibilità di vedere Mario Beretta come tecnico al posto di Edoardo Piovani. Un trattativa molto avanzata anche se il patron delle Leonesse Giuseppe Cesari prova a resistere chiedendo alla piazza e agli imprenditori del luogo un aiuto per continuare a portare avanti questa avventura e non far migrare altrove la squadra femminile.