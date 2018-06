Brescia femminile, tutto pronto per la cessione al Milan

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Già nella giornata di oggi la dirigenza del Brescia femminile potrebbe annunciare la cessione del club al Milan che così nella prossima stagione potrà giocare in Serie A e sfidare Juventus e Fiorentina. La squadra però non parteciperà alla Champions League, non per i problemi della società rossonera, che rischia di non partecipare alle coppe anche con la squadra maschile, ma perché il regolamento della UEFA non permette a un nuovo marchio di sostituire quello avente diritto. Alla Champions femminile quindi oltre alla Juventus dovrebbe partecipare il Tavagnacco che ha gli scontri diretti a favore rispetto alla Fiorentina con cui ha chiuso parimerito la stagione. Si chiude così una storia importante del calcio femminile italiano con la scomparsa della squadra che ha tenuto testa alla Juventus e sfiorato un clamoroso tris di successi. Il Brescia però non scomparirà, ma ripartirà dalla terza serie con una squadra composta dalla Primavera per tentare subito l'assalto alla Serie B, ma senza il tecnico Gianpiero Piovani che si accaserà al Verona. Lo scrive Il Giornale di Brescia in edicola.